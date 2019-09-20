Kısa bir süre önce toplanan Para Politikası Kurulu(PPK) ile birlikte Merkez Bankası tarafından faiz indirimi kararı alınmıştı. Merkez Bankası'nın aldığı faiz indirim kararı ile birlikte bankalar tarafından da vatandaşa sunulan kredi ürünlerinde faiz oranlarının düşürülmesi çalışmalarına başlandı. Bunun ilk
örnekleri Türkiye İş Bankası ve Ziraat Bankası ile birlikte görülmüştü. Her iki bankada güncel kredi faiz oranları için önemli bir düşüş kararı aldıklarını açıklamış ve anında uygulamaya başlamışlardı. Taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi gibi farklı kredilere ilişkin faiz oranlarında düşüş yaşanıyor. Alınan kredi
faizlerindeki düşüş kararları sadece tek bir kredi sınıfıyla sınırlı kalmıyor. Ancak özellikle konut kredisi faiz oranları için oldukça ciddi bir düşüş trendi başladı. Sadece kamu bankaları ile sınırlı kalmayarak, özel bankalar tarafından da kredi faiz oranlarında düşüş kararı alındığı yönünde açıklamalar yapılıyor. Bu durumda güncel kredi faiz oranları açısından oldukça önemli düşüşlerin yaşanmasını sağlıyor.
20 Eylül güncel kredi konut, taşıt, bireysel faiz oranları son durum nedir? İndirim geldi mi?
Güncel kredi faiz oranları düşüşü tüm hızıyla devam ediyor. Kamu bankalarınca yapılan kredi faiz oranlarındaki düşüşü, özel bankalarda takip etmeye başlarken güncel kredi faiz oranları nasıl oldu. İhtiyaçları yüzünden kredi çekmeyi düşünenler için Türkiye’ de kamu ve özel bankalar tarafından uygulanan yeni güncel kredi faiz oranları nasıl oldu? Özel bankalarda da konut kredilerine ilişkin olarak en düşük kredi faiz oranlarında üst limit 500 bin TL olarak belirlenmiştir. Bu çerçevede de 500 bin TL’ye kadar olan özel bankalardaki konut kredisi çekimlerinde en güncel kredi faiz oranları “%1.17” seviyesinden hesaplanıyor.
Kısa bir süre önce toplanan Para Politikası Kurulu(PPK) ile birlikte Merkez Bankası tarafından faiz indirimi kararı alınmıştı. Merkez Bankası'nın aldığı faiz indirim kararı ile birlikte bankalar tarafından da vatandaşa sunulan kredi ürünlerinde faiz oranlarının düşürülmesi çalışmalarına başlandı. Bunun ilk
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