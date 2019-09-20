Kısa bir süre önce toplanan Para Politikası Kurulu(PPK) ile birlikte Merkez Bankası tarafından faiz indirimi kararı alınmıştı. Merkez Bankası'nın aldığı faiz indirim kararı ile birlikte bankalar tarafından da vatandaşa sunulan kredi ürünlerinde faiz oranlarının düşürülmesi çalışmalarına başlandı. Bunun ilk

örnekleri Türkiye İş Bankası ve Ziraat Bankası ile birlikte görülmüştü. Her iki bankada güncel kredi faiz oranları için önemli bir düşüş kararı aldıklarını açıklamış ve anında uygulamaya başlamışlardı. Taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi gibi farklı kredilere ilişkin faiz oranlarında düşüş yaşanıyor. Alınan kredi

faizlerindeki düşüş kararları sadece tek bir kredi sınıfıyla sınırlı kalmıyor. Ancak özellikle konut kredisi faiz oranları için oldukça ciddi bir düşüş trendi başladı. Sadece kamu bankaları ile sınırlı kalmayarak, özel bankalar tarafından da kredi faiz oranlarında düşüş kararı alındığı yönünde açıklamalar yapılıyor. Bu durumda güncel kredi faiz oranları açısından oldukça önemli düşüşlerin yaşanmasını sağlıyor.

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