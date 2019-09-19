Emekliye son dakika seyyanen zam oranı kaç? SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşına yeni sistem önerisi

SEYYANEN ZAM NE DEMEK?

Arapça kökenli sözcük seyyanen, eşit miktarda anlamına gelmektedir. Bu sözcük daha çok siyaset jargonunda kullanılmaktadır. Seyyanen zam, tüm çalışanlara eşit zam yapılması anlamına gelmektedir. Yani belli bir çalışan grubuna yüzdelik zam değil, eşit zam yapılmasıdır. Yüzdelik zamda herkes maaşına göre farklı zam alır. Seyyanen zam da ise zam örneğin 150 TL ise, herkesin maaşı o kadar artar. Bu açıdan seyyanen zam, düşük maaşlı çalışan için avantajlıdır.