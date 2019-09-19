Emekliye son dakika seyyanen zam oranı kaç? SSK, SGK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşına yeni sistem önerisi
Emekliye son dakika seyyanen zam oranı kaç? Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranında enflasyon belirleyici olurken, Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) hesaplamada yeni bir sistem önerisi sundu. TÜED, TÜFE sisteminin bırakılmasını, 6 aylık zamların seyyanen yapılması gerektiğini belirtti. Emekli maaşlarıyla ilgili bütün son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de. Seyyanen zam, tüm çalışanlara eşit zam yapılması anlamına geliyor. Yani belli bir çalışan grubuna yüzdelik zam değil, eşit zam yapılması anlamında kullanılıyor. Seyyanen zam kelime anlamına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.
SEYYANEN ZAM NE DEMEK?
Arapça kökenli sözcük seyyanen, eşit miktarda anlamına gelmektedir. Bu sözcük daha çok siyaset jargonunda kullanılmaktadır. Seyyanen zam, tüm çalışanlara eşit zam yapılması anlamına gelmektedir. Yani belli bir çalışan grubuna yüzdelik zam değil, eşit zam yapılmasıdır. Yüzdelik zamda herkes maaşına göre farklı zam alır. Seyyanen zam da ise zam örneğin 150 TL ise, herkesin maaşı o kadar artar. Bu açıdan seyyanen zam, düşük maaşlı çalışan için avantajlıdır.