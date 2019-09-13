Ağustos 2018'de yaşanan kur saldırısının ardından dengelenme sürecine giren ekonomide enflasyonun 15 ayın en düşük seviyesine inmesi ve 17 yıl sonra ilk kez cari fazla verilmesiyle eli güçlenen Merkez Bankası, faizleri beklentilerin de üzerinde düşürdü. Banka, politika faizini 3.25 puan aşağı çekerek 16.50 puana indirdi. Böylece son 1.5 ayda faizlerdeki düşüş 7.5 puan oldu.
VATANDAŞ BEKLİYOR
Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu'nun ardından bankadan yapılan açıklamada, "Önümüzdeki dönemde net ihracatın büyümeye katkısını sürdüreceği, enflasyondaki düşüş eğilimi ve finansal koşullardaki iyileşmeyle birlikte ekonomideki kademeli toparlanmanın devam edeceği öngörülmektedir" denildi. Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinin önümüzdeki hafta içinde bankaların kredi faizlerine yansıması bekleniyor. 25 Temmuz'daki 4.25 puanlık faiz indiriminden sonra kamu bankaları faiz indirimi süreci başlatmıştı. Konut kredisinde yıllık ortalama faizin yüzde 10-11'e inmesi öngörülüyor. Kamu bankalarının konutta aylık faizi yüzde 0.80-0.85'e indirebileceği, özelde 1-1.20 bandına çekileceği bekleniyor. Karar öncesinde 5.75 lira seviyesinde olan dolar, kararın ardından 5.65'e kadar geriledi.
TEK HANE GÖRÜNDÜ
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Merkez Bankası'nın faiz kararlarının etkilerini ileriki günlerde göreceğiz" dedi. Albayrak, şunları söyledi:
Özellikle ikinci yarıda beklediğimiz ekonomik aktivitedeki rahatlama ile yılı pozitif büyüme rakamı ile kapatacağız.
Yıllık tüketici enflasyonu yüzde 25.2 seviyesinden 2019 Ağustos ayında yüzde 15 seviyesine geriledi. Eylül endeksleri, projeksiyon ve tahminler tek haneli rakamları yakalayacağımızı gösteriyor. Yılın sonuna da hedeflerimizden daha iyi bir performansa ulaşacağız.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.