Kredi kullandıran Banka ihtiyaç kredisi faizi nasıl hesaplanır? Faiz oranlarına göre taksit tutarı hesaplama nasıl gerçekleşir? İşte tüm merak edilen soruların cevapları sizler için derledik. Konut kredisi kullanmak istiyorum diyen kişilerin satın almak istedikleri konutun tapusu ile kredi kullanmak istedikleri bankanın şubesini ziyaret etmeleri yeterlidir. Banka başvuru işleminde ilk olarak konut kredisi başvuru formu doldurmanızı ister. Ardından kimlik numarası bilginiz üzerinden kredi notu ve kredi sicili sorgulaması yapılarak kredi için uygunluğunuz değerlendirilir.