13 Eylül kredi faizleri son dakika ne kadar oldu? Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Yapıkredi TEB kredi faiz oranları

Milyonların beklediği faiz kararı dün açıklandı. Merkez Bankası kritik Para Politikaları Kurulu güncel faiz oranının 19,75'ten 16,50'ye indirildiği belirtti. Bu bağlamda şimdi milyonlar bankaların kredi faiz oranlarının düşmesini dört gözle bekliyor. Faizin 19,75'e inmesinin ardından kredi faizlerini düşüren bankaların nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor. Konut kredisi faizleri kamu bankalarında yüzde 1'in altında seyrederken, özel bankalarda da 1,5'in altında işlem görüyor. Konut kredilerinin dışında ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranlarında da sert düşüşler var. İlk hamle TEB'den geldi ve banka konut sahibi olmak veya konuta yatırım yapmak isteyen tüm müşterilerine yüzde 1,20 faiz oranında konut kredisi sağladı. Peki, kredi faizlerinde son durum ne? İşte 13 Eylül Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Yapıkredi ve TEB kredi faiz oranları...

13.09.2019 09:21 - Son Güncelleme: 13.09.2019 09:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





