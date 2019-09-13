13 Eylül kredi faizleri son dakika ne kadar oldu? Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Yapıkredi TEB kredi faiz oranları
Milyonların beklediği faiz kararı dün açıklandı. Merkez Bankası kritik Para Politikaları Kurulu güncel faiz oranının 19,75'ten 16,50'ye indirildiği belirtti. Bu bağlamda şimdi milyonlar bankaların kredi faiz oranlarının düşmesini dört gözle bekliyor. Faizin 19,75'e inmesinin ardından kredi faizlerini düşüren bankaların nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor. Konut kredisi faizleri kamu bankalarında yüzde 1'in altında seyrederken, özel bankalarda da 1,5'in altında işlem görüyor. Konut kredilerinin dışında ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranlarında da sert düşüşler var. İlk hamle TEB'den geldi ve banka konut sahibi olmak veya konuta yatırım yapmak isteyen tüm müşterilerine yüzde 1,20 faiz oranında konut kredisi sağladı. Peki, kredi faizlerinde son durum ne? İşte 13 Eylül Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Yapıkredi ve TEB kredi faiz oranları...
Kredi faiz oranları, Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından merakla araştırılıyor. Merkez Bankası, güncel faizi 19,75'ten 16,50'ye çekti. 325 baz puanlık faiz indirimi bankaların elini rahatlatırken, Uysal'ın başkanlık koltuğuna oturmasının ardından gerçekleşen iki PPK toplantısında toplamda 750 baz puan faiz indirimine gidildi. Bankalar faizin yüzde 24'ten 19,75'e çekilmesiyle kredi faizlerinde büyük indirime gitmişti. Ziraat Bankası'nın attığı adıma eşlik eden kamu bankaları konut kredisi faiz oranlarını 0,99 olarak revize etmişti. Özel bankalar ise 1,20 oranına kadar faizleri geriletti. İhtiyaç ve taşıt kredisi faizlerinde de sert düşüşler var. Son faiz indirimi ile birlikte bankaların yeni adımlar atması muhtemel. İşte güncel faiz oranları...
KREDİ FAİZ ORANLARI İNECEK Mİ? TIKLA ÖĞREN
MERKEZ BANKASI FAİZİ 16,50'YE DÜŞÜRDÜ
Faiz kararını duyuran Para Politikası Kurulu tarafından yapılan açıklama şöyle;
"Para Politikası Kurulu (Kurul),politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 19,75'ten yüzde 16,50'ye indirilmesine karar vermiştir.
Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyetteki ılımlı toparlanma eğiliminin devam ettiğini göstermektedir. Yılın ilk yarısında net ihracatın büyümeye katkısı devam ederken, yatırımlar zayıf seyrini korumuş, özel tüketim kademeli olarak katkısını artırmıştır. Küresel büyüme görünümündeki zayıflamaya rağmen, rekabet gücündeki gelişmelerin etkisiyle mal ve hizmet ihracatı artış eğilimini sürdürmekte, özellikle turizmdeki güçlü seyir doğrudan ve bağlantılı sektörler kanalıyla iktisadi faaliyeti desteklemektedir."
MB FAİZ İNDİRİMİ KARARI SONRASI KONUT, İHTİYAÇ, TAŞIT KREDİLERİ FAİZ ORANLARI NE KADAR DÜŞECEK
Öncü göstergeler iktisadi faaliyetin sektörel yayılımının bir miktar iyileştiğine işaret etmektedir. Önümüzdeki dönemde net ihracatın büyümeye katkısını sürdüreceği, enflasyondaki düşüş eğilimi ve finansal koşullardaki iyileşmeyle birlikte ekonomideki kademeli toparlanmanın devam edeceği öngörülmektedir.
Büyüme kompozisyonu dış dengeyi olumlu etkilemektedir. Cari işlemler dengesindeki iyileşme eğiliminin sürmesi beklenmektedir. Yakın dönemde küresel iktisadi faaliyetin zayıflaması ve enflasyona dair aşağı yönlü risklerin belirginleşmesiyle gelişmiş ülke merkez bankaları para politikaları genişleyici yönde şekillenmeye başlamıştır.
Bu durum gelişmekte olan ülke finansal varlıklarına yönelik talebi ve risk iştahını desteklemekle birlikte, korumacılık önlemlerinin ve küresel ekonomi politikalarına dair diğer belirsizliklerin gerek sermaye akımları gerekse dış ticaret kanalıyla oluşturabileceği etkiler yakından takip edilmektedir.
ENFLASYON GÖRÜNÜMÜNDEKİ İYİLEŞME DEVAM ETMEKTE
Enflasyon görünümündeki iyileşme devam etmektedir. Türk lirasındaki istikrarlı seyrin yanı sıra enflasyon beklentilerindeki iyileşme ve ılımlı iç talep koşulları çekirdek enflasyon göstergelerindeki düşüşte belirleyici olmuştur. Ağustos ayında tüketici enflasyonu temel mal, enerji ve gıda gruplarının katkısıyla belirgin bir düşüş sergilemiştir. İç talep gelişmeleri ve parasal sıkılık düzeyi enflasyondaki düşüşü desteklemektedir. Enflasyonun ana eğilimine dair göstergeler, arz yönlü faktörler ve ithalat fiyatları enflasyon görünümünü olumlu etkilemektedir.
Bu gelişmelere bağlı olarak, güncel tahminler yılsonu itibarıyla enflasyonun Temmuz Enflasyon Raporu'nda verilen öngörülerin bir miktar altında kalabileceğine işaret etmektedir. Bu çerçevede Kurul, enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurları dikkate alarak, politika faizinin 325 baz puan indirilmesine karar vermiştir.
Gelinen noktada, mevcut para politikası duruşunun hedeflenen dezenflasyon patikasıyla büyük ölçüde uyumlu olduğu değerlendirilmektedir.