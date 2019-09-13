Evde bakım maaşı yatırıldı mı? Evde bakım maaşlarının hangi illerde yatırıldığı merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Evde bakım aylığı alan pek çok kişi Eylül ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde evde bakım maaşı yatırıldı mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, 13 Eylül tarihinde evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte maaş illerin güncel listesi...

EVDE BAKIM PARASI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Şu ana kadar bakım aylıklarının Adıyaman, Çanakkale, Sakarya, Diyarbakır, Afyonkarahisar, Giresun, Karabük Kırıkkale, Hatay, Antalya, Tokat, Çanakkale ve Edirne'de yatırıldığına dair bilgiler geliyor. Liste güncellendikçe haberimizin içinde yer alacak.