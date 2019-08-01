1 Ağustos EYT, genel af yasası, hal yasası, kıdem tazminatı, nafaka, 3600 ek gösterge son durum nedir çıktı mı? Milyonların gözü kulağı Meclis'te! Sebebi ise EYT (Erken emeklilik yasası), genel af, hal yasası kıdem tazminatı nafaka, ek gösterge yasalarının çıkıp çıkmayacağı. TBMM gündeminde bu zamanlarda oldukça fazla konu yer alıyor. Bu bağlamda Af yasası ve ceza indiriminden 3600 ek göstergeye, yeni askerlik sisteminden kıdem tazminata birçok konunun Meclis'te görüşülüp görüşülmeyeceği oldukça merak ediliyor. AK Parti'de yapılan toplantıda, Genel Kurul çalışmalarının temmuz sonuna kadar uzatılması ele alındı. Daha önce açıklanan yargı reformu paketine ilave olarak 3 paketin daha görüşülmesi planlanıyor. Ceza infaz süreleri düşürülecek. Yani cezaevinde kalma süresi kısalacak. Adli suçlarda yüzde 66 olan bu sürenin yüzde 50'ye doğru çekilmesi üzerinde duruluyor.