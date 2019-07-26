Af yasası ceza indirimi son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından en sık araştırılan konulardan biri olmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Abdülhamit Gül'den de konuyla ilgili açıklama gelmesinin ardından af yasası ceza indiriminin çıkıp çıkmayacağı araştırılmaya başlandı. Konuya dair tüm detaylar haberimizde... Genel af haberleri son dakika 2019 ne süre çıkacak ve genel af kimleri kapsayacak araştırması sürekli olarak binlerce vatandaş tarafından araması yapılıyor. Bu mevzu hakkında bilgiler veren Başkan Erdoğan ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül genel af hakkında güncel açıklama yaptı. Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile gündeme gelen ceza infaz düzenlemesinin de bu pakette yer alması öngörülüyor.