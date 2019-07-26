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  • 26.07.2019 10:58
  • Son Güncelleme: 26.07.2019 11:03

2019 yılı içinde çıkar mı? haberleri

ile ilgili haberler gündemden bir türlü düşmüyor. Bu anlamda flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Emekli olmak için günlerini sayanlar EYT ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Son olarak AK Parti'den EYT ile ilgili yeni açıklama geldi dün toplantı yapıldı. Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle bir araya gelmişti. 3.5 saat süren toplantı yapılmıştı. Aile, Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda konu üzerinde çalışıldığını belirten uzmanlar, "" olarak malum yöntemle, Emeklilikle Yaşa Takılanlar meselesinin önemli ölçüde çözüme kavuşturulabileceğini ifade ettiler. Peki yılı içinde çıkar mı? İşte haberleri

EYT yasası 2019 yılı içinde çıkar mı? İşte yeni formül

EYT yasası 2019 yılı içinde çıkar mı? 26 Temmuz EYT Emeklilikte Yaşa Takılanlar son dakika haberleri. Toplantı yapıldı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün partisinin milletvekilleriyle bir araya geldi. 3.5 saat süren toplantı yapıldı. Binlerce kişi emekli olamadığı için sigortalı iş arıyor ve yaşını doldurarak emekli olmak istiyor. Ancak kamu kurumlarında istihdam sağlanırken en önemli kriter yaş şartıdır ve emeklilikte yaşa takılanlar (eyt) yasasını bekleyenler sadece özel sektörde iş bulabiliyorlar. Diğer yandan özel sektörde sigorta ve geçim sıkıntısı nedeniyle zorluk çeken vatandaşlar emeklilikte yaşa takılanlar (eyt) yasasının bir an önce TBMM'de onaylanmasını talep ediyorlar. Milyonlarca aile Türkiye'de EYT son dakika gelişmesi var mı, yok mu araştırmasına devam ediyor.

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