EYT yasası 2019 yılı içinde çıkar mı? 26 Temmuz EYT Emeklilikte Yaşa Takılanlar son dakika haberleri. Toplantı yapıldı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün partisinin milletvekilleriyle bir araya geldi. 3.5 saat süren toplantı yapıldı. Binlerce kişi emekli olamadığı için sigortalı iş arıyor ve yaşını doldurarak emekli olmak istiyor. Ancak kamu kurumlarında istihdam sağlanırken en önemli kriter yaş şartıdır ve emeklilikte yaşa takılanlar (eyt) yasasını bekleyenler sadece özel sektörde iş bulabiliyorlar. Diğer yandan özel sektörde sigorta ve geçim sıkıntısı nedeniyle zorluk çeken vatandaşlar emeklilikte yaşa takılanlar (eyt) yasasının bir an önce TBMM'de onaylanmasını talep ediyorlar. Milyonlarca aile Türkiye'de EYT son dakika gelişmesi var mı, yok mu araştırmasına devam ediyor.