Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı için geri sayım devam ediyor. Müslüman alemi için son derece önemli olan Kurban Bayramı öncesinde emeklilerin hesabında bin lira olacak. Milyonlarca vatandaş bu nedenle "Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?" sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Bayram ikramiyesine zam yapılıp yapılmayacağı da merak konusu. Peki, Bayram ikramiyesine zam var mı? Hükümet, 30 Nisan 2018'de emeklilere, vefat eden emeklilerin dul ve yetimlerine her yıl iki dini bayram öncesi 1000'er lira ikramiye verilmesini kararlaştırmıştı. Bu yılın ilk ikramiyesi 31 Mayıs'ta Ramazan Bayramı'nda hesaplara yatmıştı. Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Şimdi sıra ikinci ikramiyelerde. Peki SGK Bağkur emekli maaşı bayram ikramiyesi son dakika ödeme günü! Kurban Bayramı emekli ikramiyesi zammı ne kadar?