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Emekliye 1.159 TL! Emekli ikramiyesine zam yapılacak mı? Emekli maaşlarında ne kadar artış olacak?

Bin liralık Kurban Bayramı ikramiyesini önümüzdeki hafta almaya hazırlanan emekliler, tutar artışı müjdesi bekliyor. Eğer artış TÜFE'ye bağlanırsa, ikramiye 2020 yılında bin 159 liraya çıkabilecek. Emekliler yıllık 318 lira avantaj sağlayacak. Peki emekli maaşlarında tutar artışı olursa SSK,Bağ-Kur ve memur emeklilerine verilen ikramiyeler ne kadar olacak? Emekli maaşlarında ne kadar artış olacak? İşte milyonlarca emeklinin merak ettiği tüm detaylar...

30.07.2019 07:45 - Son Güncelleme: 30.07.2019 07:45
Emekliye 1.159 TL! Emekli ikramiyesine zam yapılacak mı? Emekli maaşlarında ne kadar artış olacak?

Emeklilerin gündemine bayram ikramiyesi oturdu.

Emekliye 1.159 TL! Emekli ikramiyesine zam yapılacak mı? Emekli maaşlarında ne kadar artış olacak?

Ramazan Bayramı'ndan önce bu yılın ilk bayram ikramiyesini alan emekliler, ikinci ödeme için de gün sayıyor.

Emekliye 1.159 TL! Emekli ikramiyesine zam yapılacak mı? Emekli maaşlarında ne kadar artış olacak?

Emekliler, biner lira Kurban Bayramı ikramiyesini önümüzdeki hafta almaya hazırlanıyor.

Emekliye 1.159 TL! Emekli ikramiyesine zam yapılacak mı? Emekli maaşlarında ne kadar artış olacak?

Kesin ödeme tarihi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından duyurulacak.

Emekliye 1.159 TL! Emekli ikramiyesine zam yapılacak mı? Emekli maaşlarında ne kadar artış olacak?

Emekliler de açıklanan tarihte hesaplarından parasını çekebilecek.

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