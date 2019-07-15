Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya gelen 108 şube başkanının katılımıyla toplanan Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanlar Kurulu, emeklileri yakından ilgilendiren konuları görüştü. TÜED Başkanlar Kurulu, emeklilerin büyük bir bölümünün ev sahibi olmadığı ve emekli aylıkları içerisinde ev kirasının önemli bir gider kalemi olduğu tespitinde bulunarak, hükümetten talepte bulundu. Bu arada İlk altı ayın enflasyon rakamları açıklanmasıyla birlikte gözler emekli ve memur maaşlarının yatırılacağı tarihe çevrildi. Milyonlarca emekli ve memur maaşların hangi tarihte yatırılacağını araştırmaya başladı. Peki SSK SGK Bağkur emeklisi kira ve yakacak yardımı başvuru şartları nedir? Emekliye kira yardımı nasıl alınır?