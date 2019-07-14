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  • 15.07.2019 01:27
  • Son Güncelleme: 15.07.2019 01:27

Emekli ve ne zaman ödenecek? İşte maaşların yatırılacağı tarihler...

Haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte memur ve emekli vatandaşların alacağı zam oranı belli oldu. Zam oranlarının belli olmasıyla "Emekli ve ne zaman ödenecek?" sorusu yanıtı araştırılıyor. Peki, emekli ve memur maaşları ne zaman ödenecek? İşte maaşların yatırılacağı tarihler...

Emekli ve memur maaşları ne zaman ödenecek?

İlk altı ayın enflasyon rakamları açıklanmasıyla birlikte gözler emekli ve memur maaşlarının yatırılacağı tarihe çevrildi. Milyonlarca emekli ve memur maaşların hangi tarihte yatırılacağını araştırmaya başladı. Peki, emekli ve memur zamlı maaşları ne zaman ödenecek? İşte memur ve emeklilerin maaşlarının yatırılma tarihi...

MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Devlet memurları, sözleşmeliler ve geçici personeller ise zamlı maaşlarını 16 Temmuz Salı günü alacak.

EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

SSK emeklileri 17-26 Temmuz, Bağ-Kur emeklileri 25-29 Temmuz arasında yeni maaşlarını hesabında görecek.

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