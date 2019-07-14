İlk altı ayın enflasyon rakamları açıklanmasıyla birlikte gözler emekli ve memur maaşlarının yatırılacağı tarihe çevrildi. Milyonlarca emekli ve memur maaşların hangi tarihte yatırılacağını araştırmaya başladı. Peki, emekli ve memur zamlı maaşları ne zaman ödenecek? İşte memur ve emeklilerin maaşlarının yatırılma tarihi...

MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Devlet memurları, sözleşmeliler ve geçici personeller ise zamlı maaşlarını 16 Temmuz Salı günü alacak.

EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

SSK emeklileri 17-26 Temmuz, Bağ-Kur emeklileri 25-29 Temmuz arasında yeni maaşlarını hesabında görecek.