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Emekliye 3’lü kazanç! Emekliye 280 TL zam, 1.000 TL ikramiye, 1.000 TL promosyon

Emekli maaşına yapılan Temmuz zammını önümüzdeki haftadan itibaren cebine koyacak emeklilerin kazanç hanesine yenileri eklenecek. 5-9 Ağustos'ta bin lira ikramiye, promosyon almamış olanlara da bin liraya varan ek gelir imkanı var. Peki emekli maaşlarında görülecek olan artış ile birlikte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin güncel emekli maaşı ne kadar olacak? İşte milyonlarca emeklinin merak ettiği tüm detaylar...

14.07.2019 07:47 - Son Güncelleme: 14.07.2019 07:47
Emekliye 3’lü kazanç! Emekliye 280 TL zam, 1.000 TL ikramiye, 1.000 TL promosyon

Emekliler için bu yaz kazançlı geçiyor.

Emekliye 3’lü kazanç! Emekliye 280 TL zam, 1.000 TL ikramiye, 1.000 TL promosyon

Ramazan Bayramı öncesinde tüm emekliler biner lira ikramiyeyi cebine koydu.

Emekliye 3’lü kazanç! Emekliye 280 TL zam, 1.000 TL ikramiye, 1.000 TL promosyon

Bu ay da maaşlar artıyor, ancak kazanımlar bununla sınırlı kalmayacak.

Emekliye 3’lü kazanç! Emekliye 280 TL zam, 1.000 TL ikramiye, 1.000 TL promosyon

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşları önümüzdeki haftadan itibaren ödenecek.

Emekliye 3’lü kazanç! Emekliye 280 TL zam, 1.000 TL ikramiye, 1.000 TL promosyon

SSK ve Bağ- Kur emeklileri, 56,38 ile 280,87 lira arasındaki zamlı ödemelerini ayın 17'si ile 29'u arasında cebine koyacak.

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