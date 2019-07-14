Emekliye 3’lü kazanç! Emekliye 280 TL zam, 1.000 TL ikramiye, 1.000 TL promosyon
Emekli maaşına yapılan Temmuz zammını önümüzdeki haftadan itibaren cebine koyacak emeklilerin kazanç hanesine yenileri eklenecek. 5-9 Ağustos'ta bin lira ikramiye, promosyon almamış olanlara da bin liraya varan ek gelir imkanı var. Peki emekli maaşlarında görülecek olan artış ile birlikte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin güncel emekli maaşı ne kadar olacak? İşte milyonlarca emeklinin merak ettiği tüm detaylar...
14.07.2019 07:47
- Son Güncelleme: 14.07.2019 07:47
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