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Emekliye kira yardımı masada

'nin dört bir yanından Ankara'ya gelen 108 şube başkanının katılımıyla toplanan Türkiye () Başkanlar Kurulu, emeklileri yakından ilgilendiren konuları görüştü.

Emekliye kira yardımı masada
Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya gelen 108 şube başkanının katılımıyla toplanan Türkiye Emekliler Derneği () Başkanlar Kurulu, emeklileri yakından ilgilendiren konuları görüştü. TÜED Başkanlar Kurulu, şu taleplerde bulundu:
● Emeklinin gelirinin yaklaşık 600 lirası kira ve ısınmaya gitmekte. Hükümetten talebimiz, kışın zorlu koşullarında emeklilere 'kira ve yakacak yardımı' yapılması.
nedeniyle oluşan kaybın telafisi için seyyanen zam yapılmalı, emekli refahtan pay almalı.
● Emekli aylıkları hesaplama sistemini belirleyen güncellenme katsayısı ile aylık bağlama oranı sosyal güvenliğin evrensel normuna göre yeniden belirlenmeli.
● Dini bayramlar öncesinde emeklilere ödenen bin liralık bayram ikramiyeleri yıllık TÜFE oranında artırılmalı.

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