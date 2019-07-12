Milyonlarca emekli için iyi haberler peş peşe gelmeye devam ediyor. İkramiye zam derken şimdi de SGK'dan önemli bir adım geldi. Bu anlamda SGK SSK Bağkur emeklileri için 3 maaş ön ödeme ve 10 maaş kredi olanağı sağlanacak. Emeklilik için müracaat gerçekleştiren kişilere ön ödeme ödemesi yapılması için aylığının 90 gün içinde bağlanmamış olması gerekiyor ve bunun yanı sıra yazılı müracaat yapılması mecburi. Söz mevzusu sistemin hayata geçmesiyle birlikte emekli vatandaşların nakit ihtiyacı sıkıntılarına son verilecek. Bu bağlamda nakit problemi yaşayanlar toplumsal Güvenlik Kurumuna (SGK) başvuruda bulunarak maaşının 3 katı ön ödeme ve 10 maaş kredi alabilecek. Peki SGK SSK Bağkur emekli maaşı avansı ve kredisi nasıl alınır? İşte 3 maaş avans, 10 maaş kredi başvuru şartları ve tüm detaylar haberimizde