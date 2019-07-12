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Emekliye en az 1.181 TL! İşte SSK, Bağ-Kur ve Memur emeklilerinin yeni taban aylıkları...

12.3 milyon emeklinin maaşı değişti. Temmuz zammı emekli maaşlarına yansıtıldı, en düşük emekli aylığı bin 181 liraya çıktı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yapılan Temmuz zammı yüzde 5.01, memur emeklilerinin ise yüzde 6.02 oldu. İşte emekli maaşına yapılan Temmuz zammı ile birlikte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin alacakları yeni taban aylıklar...

12.07.2019 07:49 - Son Güncelleme: 12.07.2019 07:49
Emekliye en az 1.181 TL! İşte SSK, Bağ-Kur ve Memur emeklilerinin yeni taban aylıkları...

12.3 milyon emeklinin maaşı değişti.

Emekliye en az 1.181 TL! İşte SSK, Bağ-Kur ve Memur emeklilerinin yeni taban aylıkları...

Temmuz zammı maaşlara yansıtıldı, en düşük emekli aylığı bin 181 liraya çıktı.

Emekliye en az 1.181 TL! İşte SSK, Bağ-Kur ve Memur emeklilerinin yeni taban aylıkları...

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 5.01, memur emeklilerinin ise yüzde 6.02 oldu.

Emekliye en az 1.181 TL! İşte SSK, Bağ-Kur ve Memur emeklilerinin yeni taban aylıkları...

Bu artışın maaşlara yansıtılmasıyla en düşük esnaf emeklisi aylığı bin 595 lira 30 kuruştan bin 675 lira 22 kuruşa çıktı.

Emekliye en az 1.181 TL! İşte SSK, Bağ-Kur ve Memur emeklilerinin yeni taban aylıkları...

Bin 189 lira 59 kuruş olan Bağ- Kur tarım emeklilerindeki taban maaş da bin 249 lira 19 kuruşa ulaştı.

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