Emekliye en az 1.181 TL! İşte SSK, Bağ-Kur ve Memur emeklilerinin yeni taban aylıkları...

12.3 milyon emeklinin maaşı değişti. Temmuz zammı emekli maaşlarına yansıtıldı, en düşük emekli aylığı bin 181 liraya çıktı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yapılan Temmuz zammı yüzde 5.01, memur emeklilerinin ise yüzde 6.02 oldu. İşte emekli maaşına yapılan Temmuz zammı ile birlikte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin alacakları yeni taban aylıklar...

12.07.2019 07:49 - Son Güncelleme: 12.07.2019 07:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





