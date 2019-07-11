Emeklilere evde maaş hizmeti
SGK ile PTT arasında emekli, dul ve yetimlerin gelir veya aylıklarının konutta ödenmesi konusunda 1/3/2014 tarihinde "Prim Tahsilatı ve Gelir/Aylık Ödemeleri Protokolü" imzalanmış ve böylece emeklilerin aylıklarının konutta ödenebilmesi imkanı getirilmiştir.
Bu protokole göre; sigortalı ve hak sahiplerinin aylık başvurusu sırasında Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi'nde "6-Ödemelerin Yapılacağı Banka veya PTT Şubesi" bölümüne aylıklarını almak istediği PTT şubesinin yanı sıra "Konutta" ibaresini yazarak veya dilekçe ile müracaatta bulunmaları gerekir. Bu durumda, başka hiçbir şarta bağlı olmaksızın ilk gelir ve aylıklar dışındaki gelir ve aylıklar PTT aracılığıyla ilgililerin konutlarında ödenmektedir.
Ayrıca, internet ortamında www. turkiye.gov.tr adresinde yer alan "Adres ve Banka/PTT Değişikliği" menüsü de kullanılarak gelir ve aylıkların konutta ödenmesi talep edilebilir.
PTT, gelir ve aylıkları hiçbir şarta bağlı olmaksızın, sigortalı ve hak sahiplerine ödeme günlerinde, bildirdikleri ikametgahında, geçerli bir kimlik belgesi ibraz edilmek ve imza karşılığı olmak şartıyla teslim eder. Konutta ödeme ile ilgili herhangi bir ücret alınmaz.
Alıcının adresinde bulunamaması durumunda, PTT'ye telefon ederek ödemesinin konutuna getirilmesini istemesi durumunda, gelir/aylık emeklinin konutuna ikinci defa ücretsiz olarak götürülür.
Bu açıklamalar doğrultusunda, babanızın ilk aylığı dışındaki aylıklarının PTT görevlileri tarafından evinde ödenmesi mümkündür. Aylığı, aylık ödeme gününde adresine getirilir ve resmi bir kimlik ibraz istenerek kendisine teslim edilir. Bu imkandan yararlanmak için SGK'ya dilekçe ile başvurması veya e-Devlet üzerinden talepte bulunması gerekmektedir.
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