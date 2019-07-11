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  • 12.07.2019 09:44
  • Son Güncelleme: 21.07.2019 09:36

Emekliye intibak gelecek mi, ek ödeme artacak mı? İşte detaylar

Türkiye'de emekli maaşı hesabında 3 ayrı formül bulunuyor. En yüksek aylık bağlama oranı, 2000 yılına kadar olan çalışmalar için uygulanıyor. Onu, 2000- Eylül 2008 arası izliyor. En düşük aylık bağlama oranı ise Ekim 2008'den sonrası için uygulanıyor. Ekim 2008 sonrasında sigortalılık süresi uzadıkça, özellikle asgari ücret üzerinden prim ödeyenlerin bağlanacak maaşında düşüş yaşanıyor.

2000 yılından önce emekli olan yaklaşık 2 milyon kişiye yönelik yapılan intibak düzenlemesi, 2000'den sonra emekli olanları da umutlandırmıştı. SGK SSK ve Bağkur emeklileri Temmuz ayı itibari ile maaşlarına zam aldılar ve şimdi gözlerini intibak yasasına çevirdiler. Bu anlamda emekli aylığının belirlenmesinde kullanılan katsayının yükseltilmesi gündemde.

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