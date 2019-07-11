Emekliye intibak gelecek mi, ek ödeme artacak mı? İşte detaylar

2000 yılından önce emekli olan yaklaşık 2 milyon kişiye yönelik yapılan intibak düzenlemesi, 2000'den sonra emekli olanları da umutlandırmıştı. SGK SSK ve Bağkur emeklileri Temmuz ayı itibari ile maaşlarına zam aldılar ve şimdi gözlerini intibak yasasına çevirdiler. Bu anlamda emekli aylığının belirlenmesinde kullanılan katsayının yükseltilmesi gündemde.
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