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  • 05.07.2019 09:51
  • Son Güncelleme: 05.07.2019 09:54

? Memur ikramiye arış oranları son dakika ne kadar oldu?

Memur maaşlarına ocak ayında yapılacak yüzde 10.7 oranındaki artış, memur emeklilerine de yansıtılacak. Emekli memur aylıkları ocak ayında yüzde 10.7 oranında artacak. Temmuz ayında ise toplu iş sözleşmesi uyarınca yüzde 5 artışa ilave olarak, ocak-haziran döneminde enflasyonun yüzde 4’ü aşması halinde aradaki fark yansıtılacak. Örneğin, ocak-haziran döneminde enflasyon yüzde 5 olarak gerçekleşirse, memurlara ve emeklilerine temmuz ayında yüzde 6 oranında artış yapılacak. Örnek vermek gerekirse 25 yıl hizmeti olan öğretmenin alacağı ikramiye de 99 bin 430 lira yerine, 121 bin 235 liraya çıkacak. Peki ? Memur ikramiye arış oranları son dakika ne kadar oldu?

Zam ve enflasyon farkıyla birlikte temmuz itibarıyla emekli olmayı planlayan memurların alacağı ikramiyede artış olacak. Örneğin; 25 yıl hizmeti bulunan 1'inci derece 4'üncü kademedeki bir öğretmenin emekli ikramiyesi 93 bin 790 liradan 99 bin 400 liraya çıkacak. Öğretmen, hemşire, polis ve din görevlilerinin 3600 ek göstergesiyle ilgili düzenleme henüz yapılmadı ama bu, hükümetin gündeminde. 3600 ek gösterge çıkmış olsaydı 25 yıl hizmeti bulunan öğretmenlerin emekli maaşı temmuzda 3102 lira yerine 3782 liraya çıkacaktı. 25 yıl hizmeti olan öğretmenin alacağı ikramiye de 99 bin 430 lira yerine, 121 bin 235 liraya çıkacaktı.

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