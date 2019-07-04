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  • 05.07.2019 09:01
  • Son Güncelleme: 05.07.2019 09:01

3600 çıktı mı? ? yla polis, öğretmen ve hemşire maaşı...

3600 son durum ne, ne zaman 3600 ek gösterge çıkacak soruları vatandaşın gündeminde. Meclis'in açılması ile yeniden gündeme gelen ek gösterge çıkacak mı henüz resmi bir açıklama yok. Yaklaşık 1.6 milyon memuru ilgilendiren ek gösterge ekonomi yönetiminin gündemindeki önemli konu başlıkları arasında yer alıyor. Düzenleme yapılınca özellikle emekli maaş ve ikramiyelerinde artış olacak. Ek gösterge, çalışan memurlar için 2200'den 3600'e çıkarsa aylıklara yaklaşık 23 TL, 3000'den 3600'e çıkarsa 38TL olarak yansıyacak. Memurların kıdem süreleri ve derecelerine göre artışlar değişecek.

3600 ek gösterge son vaziyet ne, ne zaman 3600 ek gösterge çıkacak soruları vatandaşın gündeminde. Meclis'in açılması ile yine gündeme gelen ek gösterge çıkacak mı henüz resmi bir izahat yok. 3600 ek gösterge ne süre çıkacak, seçimlerden önce 3600 ek gösterge çıkar mı sorusu vatandaşın gündeminde. 1.6 milyon memuru yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge hakkında son gelişmeler ve yeni haberleri sizler için derledik. Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli yeri olan unsurlardan bir tanesidir. Peki 3600 ek gösterge çıktı mı? Ek gösterge maaşlara yansıdı mı? Ek gösterge zammıyla polis, öğretmen ve hemşire maaşı ne kadar?

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