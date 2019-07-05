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  • 05.07.2019 10:30
  • Son Güncelleme: 05.07.2019 10:36

5 Temmuz 2019 TEFE kira artış oranı ne kadar oldu? nasıl yapılır?

rakamları az sonra açıklanacak. Haziran ayının enflasyon rakamlarının açıklanmasını milyonlarca kiracı büyük bir merakla bekliyordu. Açıklanan rakamlar sonrasında kira artış oranları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan oranlara göre Türkiye'de Haziran döneminde 12 aylık oranı 19,88 oldu. Yani Haziran ayı itibari ile kira sözleşmesi dolan ve Temmuz ayı itibari ile lı kira ödemeye başlayacak olan kişiler için uygulanacak olan yıllık kira artış oranı yüzde 19,88 olarak uygulanacak. Bu bağlamda Kanuna göre; sözleşmede farklı bir hüküm belirtilmedikçe konut kiraları 12 aylık ortalama Üretici Fiyat Endeksi’ne (ÜFE) göre artırılıyordu. Bu uygulama 18 Ocak’ta çıkan torba yasa ile değişmişti. Peki Temmuz 2019 kira artış zam oranı açıklandı mı? nasıl yapılır?

Temmuz kira artış zam oranı ne kadar oldu? Kirada oturanlar dikkat!

Temmuz 2019 TEFE TÜFE kira artışı zam oranı ne kadar oldu? Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır? TÜİK TEFE TÜFE Haziran 2019 enflasyon rakamları açıklandı. Açıklanan Haziran 2019 kira zam oranı ev sahiplerinin kiraya yapabileceği maksimum zam oranı olarak uygulanmakta olup ev sahibi ile kiracı bu oranın altında bir rakama anlaşma hakkına da sahiptir. Burada önemli olan kira sözleşmesi ile belirlenen rakam varsa bu rakamın uygulanacağı, bu rakam yoksa yani kira sözleşmesinde kira artış oranı yani yıllık kira zam oranı belirlenmediyse bu durumda TÜİK 12 aylık TÜFE ortalamasını aşmayacak bir rakam olarak belirlenmektedir. 12 aylık TÜFE oranı 19,88 oldu. Yani Haziran ayı itibari ile kira sözleşmesi dolan ve Temmuz ayı itibari ile zamlı kira ödemeye başlayacak olan kişiler için uygulanacak olan yıllık kira artış oranı yüzde 19,88 olarak uygulanacak.

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