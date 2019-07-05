Temmuz 2019 TEFE TÜFE kira artışı zam oranı ne kadar oldu? Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır? TÜİK TEFE TÜFE Haziran 2019 enflasyon rakamları açıklandı. Açıklanan Haziran 2019 kira zam oranı ev sahiplerinin kiraya yapabileceği maksimum zam oranı olarak uygulanmakta olup ev sahibi ile kiracı bu oranın altında bir rakama anlaşma hakkına da sahiptir. Burada önemli olan kira sözleşmesi ile belirlenen rakam varsa bu rakamın uygulanacağı, bu rakam yoksa yani kira sözleşmesinde kira artış oranı yani yıllık kira zam oranı belirlenmediyse bu durumda TÜİK 12 aylık TÜFE ortalamasını aşmayacak bir rakam olarak belirlenmektedir. 12 aylık TÜFE oranı 19,88 oldu. Yani Haziran ayı itibari ile kira sözleşmesi dolan ve Temmuz ayı itibari ile zamlı kira ödemeye başlayacak olan kişiler için uygulanacak olan yıllık kira artış oranı yüzde 19,88 olarak uygulanacak.