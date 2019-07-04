Emekli ve memur zammı son dakika kalem kalem yeni maaşlar! SGK Bağkur enflasyon farkı zammı toplu sözleşme. Milyonlarca memur ve emekli ile dul ve yetimlerine temmuz itibarıyla verilecek zam dün belli oldu. Memur ve emeklisi enflasyon farkıyla yüzde 6.01, SSK ve Bağkur emeklisi ise son 6 aylık enflasyona göre yüzde 5.01 zam alacak. İşte merak edilen detaylar...