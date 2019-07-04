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  • 05.07.2019 08:57
  • Son Güncelleme: 11.07.2019 10:09

Emekli ve memura ! İşte kalem kalem yeni maaşlar

12.5 milyon emekli, dul ve yetim ile 3 milyona yakın memur daki artışa paralel alıyor. Memur ile emekli maaşlarına ocak-temmuz olmak üzere yılda iki kere zam yapılıyor. Memur ve emeklisinin zam oranı iki yılda bir yapılan ye nazaran belirleniyor.

Emekli ve memur zammı son dakika kalem kalem yeni maaşlar! SGK Bağkur enflasyon farkı zammı toplu sözleşme. Milyonlarca memur ve emekli ile dul ve yetimlerine temmuz itibarıyla verilecek zam dün belli oldu. Memur ve emeklisi enflasyon farkıyla yüzde 6.01, SSK ve Bağkur emeklisi ise son 6 aylık enflasyona göre yüzde 5.01 zam alacak. İşte merak edilen detaylar...

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