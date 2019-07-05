Altın fiyatları hafif yükselerek art arda yedinci haftalık kazanımı kaydetmeye hazırlanırken, yatırımcılar ABD tarımdışı istihdam verisini bekliyorlar. Spot altının ons fiyatı yüzde 0.2 artışla 1,418.24 dolara yükseldi. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 5 Temmuz canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

5 Temmuz tarihli canlı altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI (5 TEMMUZ)

5 Temmuz Cuma günü gram altın 254,70 liradan alınırken, 254,75 liradan satılıyor.