Emekliye enflasyon zammı! SSK ve Bağ-Kur emeklisine %5 memura ve memur emeklisine %6

EMEKLİYE EN AZ 1.181 TL

Ek ödeme dahil en düşük aylık; esnaf emeklilerinde bin 595 liradan bin 675 liraya, Bağ-Kur tarım emeklilerinde bin 189 liradan bin 249 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda bin 888 liradan bin 982 liraya, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda bin 125 liradan bin 181 liraya ulaştı.