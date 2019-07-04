Emekliye enflasyon zammı! SSK ve Bağ-Kur emeklisine %5 memura ve memur emeklisine %6
Emeklilerin merakla beklediği Temmuz zammı belli oldu.2019'un ilk yarısındaki enflasyon, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz artışı yüzde 5.01 olarak gerçekleşti. Memur emeklilerine de toplu sözleşmede belirlenmiş yüzde 4'lük zam oranı aşıldığı için enflasyon farkı oluştu. Yüzde 5'lik toplu sözleşme artışı ve yüzde 1.01 enflasyon farkıyla memur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 6.01'e ulaştı. Peki Temmuz zammı ile birlikte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaşı ne kadar oldu? İşte SSK, Bağ-kur ve memur emeklilerininin 2019 güncel maaşları...
04.07.2019 07:44
- Son Güncelleme: 04.07.2019 07:44
Emeklilerin merakla beklediği haber geldi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2019'un ilk 6 aylık dönemine ilişkin enflasyon verilerini açıklamasıyla, emeklilerin Temmuz ayı zam oranı ortaya çıktı.
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EMEKLİYE EN AZ 1.181 TL
Ek ödeme dahil en düşük aylık; esnaf emeklilerinde bin 595 liradan bin 675 liraya, Bağ-Kur tarım emeklilerinde bin 189 liradan bin 249 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda bin 888 liradan bin 982 liraya, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda bin 125 liradan bin 181 liraya ulaştı.
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