Temmuz maaş zammı ne kadar oldu? İşte yeni emekli, memur, yaşlı, polis, öğretmen maaşları...
Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam belli oldu. Yaklaşık 17 milyon kişiye ödenen maaşlar bu ay zamlanıyor. Emeklilerin, memurların, yaşlıların, engellilerin ve evde yakınına bakanların geliri artıyor. Memur maaşlarındaki artış, pek çok aylığı da etkileyecek. TAKVİM, yeni aylıkları hesapladı... İşte İşte yeni emekli, memur, yaşlı, polis, öğretmen maaşları...
05.07.2019 07:50
- Son Güncelleme: 05.07.2019 07:50
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