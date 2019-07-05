GaleriEkonomi

Temmuz maaş zammı ne kadar oldu? İşte yeni emekli, memur, yaşlı, polis, öğretmen maaşları...

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam belli oldu. Yaklaşık 17 milyon kişiye ödenen maaşlar bu ay zamlanıyor. Emeklilerin, memurların, yaşlıların, engellilerin ve evde yakınına bakanların geliri artıyor. Memur maaşlarındaki artış, pek çok aylığı da etkileyecek. TAKVİM, yeni aylıkları hesapladı... İşte İşte yeni emekli, memur, yaşlı, polis, öğretmen maaşları...

05.07.2019 07:50 - Son Güncelleme: 05.07.2019 07:50
Temmuz maaş zammı ne kadar oldu? İşte yeni emekli, memur, yaşlı, polis, öğretmen maaşları...

BU ay başta emekliler ve memurlar olmak üzere pek çok kesimin geliri artıyor.

Temmuz maaş zammı ne kadar oldu? İşte yeni emekli, memur, yaşlı, polis, öğretmen maaşları...

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 5.01 olurken, memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 5 zam ve yüzde 1.01 enflasyon farkı yansıtılacak.

Temmuz maaş zammı ne kadar oldu? İşte yeni emekli, memur, yaşlı, polis, öğretmen maaşları...

Memur maaşlarındaki artış, pek çok aylığı da etkileyecek. TAKVİM, yeni aylıkları hesapladı:

Temmuz maaş zammı ne kadar oldu? İşte yeni emekli, memur, yaşlı, polis, öğretmen maaşları...

EMEKLİLER: En düşük maaş, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda bin 982 liraya ulaştı.

Temmuz maaş zammı ne kadar oldu? İşte yeni emekli, memur, yaşlı, polis, öğretmen maaşları...

2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda ise taban aylık bin 181 liraya çıktı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı TOKİ 2+1 3+1 Eskişehir Tepebaşı ve Odunpazarı kura çekiliş sonuçları açıklandı! İşte isim listesi
TOKİ 2+1 3+1 Eskişehir Tepebaşı ve Odunpazarı kura çekiliş sonuçları açıklandı! İşte isim listesi