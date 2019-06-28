TOKİ Silivri Alipaşa kura çekilişleri bugün noter huzurunda gerçekleştirildi. Kura çekilişlerini büyük bir heyecanla bekleyen vatandaşlar şimdi listelerde isminin yer alıp almadığını merak ediyor. Silivri Alipaşa Pirimehmetpaşa'da inşa edilecek olan projede toplam 685 adet daire bulunuyor. 2+1 daire fiyatları 195 bin 500 TL'den, 3+1 daire fiyatları ise 294 bin 400 TL'den başlıyor.

TOKİ SİLİVRİ KURA ÇEKİLİŞ LİSTESİ