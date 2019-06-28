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  • 28.06.2019 18:52
  • Son Güncelleme: 28.06.2019 18:52

kura çekiliş sonuçları açıklandı! İşte TOKİ isim isim listesi...

Silivri Alipaşa TOKİ kura sonuçları başvuruda bulunan vatandaşlar tarafından merakla bekleniyordu. TOKİ tarafından yapılan 50 bin konut projesi kapsamında İstanbul Silivri Alipaşa'da yapılan konutlar için kura çekilişleri yapıldı. Silivri Alipaşa Pirimehmetpaşa'da inşa edilecek olan projede toplam 685 adet daire bulunuyor.

TOKİ Silivri Alipaşa kura çekiliş sonuçları açıklandı!

TOKİ Silivri Alipaşa kura çekilişleri bugün noter huzurunda gerçekleştirildi. Kura çekilişlerini büyük bir heyecanla bekleyen vatandaşlar şimdi listelerde isminin yer alıp almadığını merak ediyor. Silivri Alipaşa Pirimehmetpaşa'da inşa edilecek olan projede toplam 685 adet daire bulunuyor. 2+1 daire fiyatları 195 bin 500 TL'den, 3+1 daire fiyatları ise 294 bin 400 TL'den başlıyor.

TOKİ SİLİVRİ KURA ÇEKİLİŞ LİSTESİ

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