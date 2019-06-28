TOKİ kura sonuçları isim listesi burada! 2019 TOKİ Silivri kura sonuçları sıralı tam liste

TOKİ Silivri kura sonuçları heyecanla bekleniyordu. Bugün Bahçeşehir Küldür ve Sanat Merkezi'nde saat 10.00'da başlayan kura çekimi tamamlandı. Silivri'ye inşa edilecek 685 konut için alınan başvuruların ardından başvuru sahipleri kura sonuçlarını araştırmaya başladı. Kura çekilişinde çıkan sonuçları haberimizde listeledik. Sonuçlar ile ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamamak için kura sonuçlarını TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden yeniden sorgulamanız gerekiyor. İşte TOKİ Silivri kura sonuçları isim listesi...