TOKİ kura sonuçları isim listesi burada! 2019 TOKİ Silivri kura sonuçları sıralı tam liste
TOKİ Silivri kura sonuçları isim listesi haberimizde. Ev sahibi olma umuduyla TOKİ'ye başvuru yapan vatandaşlar, kura sonuçlarını araştırıyor. İstanbul için 26 Haziran'da başlayan kura çekilişi bugün Silivri ilçesi için devam etti. Silivri'ye inşa edilecek 685 konut için kura heyecanı oldukça yüksekti. İşte 2019 TOKİ İstanbul kura sonuçları isim listesi...
28.06.2019 15:51
- Son Güncelleme: 28.06.2019 15:51
TOKİ Silivri kura sonuçları heyecanla bekleniyordu. Bugün Bahçeşehir Küldür ve Sanat Merkezi'nde saat 10.00'da başlayan kura çekimi tamamlandı. Silivri'ye inşa edilecek 685 konut için alınan başvuruların ardından başvuru sahipleri kura sonuçlarını araştırmaya başladı. Kura çekilişinde çıkan sonuçları haberimizde listeledik. Sonuçlar ile ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamamak için kura sonuçlarını TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden yeniden sorgulamanız gerekiyor. İşte TOKİ Silivri kura sonuçları isim listesi...
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