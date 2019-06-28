Enflasyonla mücadele kapsamında başlatılan KDV ve ÖTV indirimlerinin hangi tarihte sona ereceği merak konusu oldu. KDV ve ÖTV indirim fırsatlarından faydalanmak için son günlere gelindi. Peki, KDV ve ÖTV indirimi ne zaman bitiyor? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

KDV VE ÖTV İNDİRİMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Geçen yılın kasım ayında başlatılan, önce 31 Aralık ve 31 Mart'a kadar uzatılan düzenleme, 30 Haziran'da sona erecek. Uygulamaya göre, mobilya sektöründeki KDV oranı yüzde 18 yerine, yüzde 8 olarak uygulanırken, beyaz eşyadaki ÖTV oranları da sıfır olarak baz alınıyor.