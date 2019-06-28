İŞKUR üniversite öğrencilerine yaz işi başvuruları için son gün! Başvuru nasıl, nereden yapılır?

Üniversite öğrencilerinin tecrübe kazanması için uygulanan sosyal çalışma başvuruları bugün sona eriyor. Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında en fazla 3 ay süreyle düzenlenecek olan programın başvuruları hakkında öğrenciler bilgi edinmek istiyor. Peki, İŞKUR üniversite öğrencilerine yaz işi başvurusu nasıl ve nereden yapılıyor? İşte İŞKUR sosyal çalışma programına dair merak edilenler...

İŞKUR SÇP BAŞVURUSU NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

Başvurusu devam eden programlar www.iskur.gov.tr adresi üzerinden yayımlanacak olup online kullanıcı girişi yapılarak programlar incelenebilecek ve başvuru yapılabilecektir.

SOSYAL ÇALIŞMA PROGRAMI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ