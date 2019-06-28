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  • 28.06.2019 15:31
  • Son Güncelleme: 28.06.2019 15:39

Hangi emekli ne kadar alacak? Bağkur farkı zammı sonrası emekli maaşları kaç para olacak?

12.5 milyonun gözü ayına çevrildi. Temmuz ayına az bir süre kala maaş ları tahminleri de yapılmaya başlandı. Geçen ayı ikramiye maaşlarını alan memurlar şimdi de zamlı maaşlarını alacaklar. Temmuz ayı zam oranı henüz resmi olarak açıklanmadı fakat bazı tahminler var. ve Bağ-Kur emeklileri için bu yılın ilk altı aylık döneminde gerçekleşen farkı oranında zam yapılacak. İlk beş aylık enflasyon yüzde 4,99 olarak ortaya çıktı. Buna Haziran ayı enflasyonu eklenecek, kesin zam oran ortaya çıkacak. Bu arada Ramazan Bayramı öncesi emekli bayram ikramiyeleri hesaplara yatırıldı. Peki enflasyon zammı sonrası emekli Temmuz maaşları ne kadar olacak? Hangi emekli kaç para zam alacak? İşte tüm detaylar

Hangi emekli ne kadar zam alacak? Milyonlarca emekli bayram ikramiyelerini aldıktan sonra şimdi de Temmuz ayında açıklanacak olan 6 aylık enflasyon zammı ile birlikte yeni zamlı maaşlarını alacaklar. Emekli maaşlarında 6 aylık enflasyon zammı sonrası ne kadar bir artış olacağı ise merak konusu. İşte emeklilerin alacağı zamlı maaşlar... Merkez Bankasının son yaptığı beklenti anketine göre ise ilk 6 aylık enflasyon, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 5,94 olacak. Peki enflasyon zammı sonrası emekli Temmuz maaşları ne kadar olacak? Hangi emekli kaç para zam alacak? İşte tüm detaylar. Örneğin; net maaşı 2 bin lira olan emeklinin geliri yüzde 4,99'luk artışa göre 2 bin 99 lira 80 kuruşa, yüzde 5,94 zamma göre 2 bin 118 lira 80 kuruşa çıkacak.

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