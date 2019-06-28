Hangi emekli ne kadar zam alacak? Milyonlarca emekli bayram ikramiyelerini aldıktan sonra şimdi de Temmuz ayında açıklanacak olan 6 aylık enflasyon zammı ile birlikte yeni zamlı maaşlarını alacaklar. Emekli maaşlarında 6 aylık enflasyon zammı sonrası ne kadar bir artış olacağı ise merak konusu. İşte emeklilerin alacağı zamlı maaşlar... Merkez Bankasının son yaptığı beklenti anketine göre ise ilk 6 aylık enflasyon, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 5,94 olacak. Peki enflasyon zammı sonrası emekli Temmuz maaşları ne kadar olacak? Hangi emekli kaç para zam alacak? İşte tüm detaylar. Örneğin; net maaşı 2 bin lira olan emeklinin geliri yüzde 4,99'luk artışa göre 2 bin 99 lira 80 kuruşa, yüzde 5,94 zamma göre 2 bin 118 lira 80 kuruşa çıkacak.