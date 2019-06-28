Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 28.06.2019 10:58
  • Son Güncelleme: 28.06.2019 11:09

ve emeklilerinin mı ne kadar olacak? zam oranı ne oldu?

Emeklilerin Temmuz mı için son viraja girildi. Gözler zam oranının açıklanacağı 3 Temmuz'a çevrildi. Temmuzda yüzde 5 zam ve ilk 6 aylık yüzde 4'ü aşarsa fark alacak memur emeklilerine, çifte zam göründü. 5 aylık enflasyona göre, memur emeklilerine yüzde 0.99 enflasyon farkı oluştu, zam yüzde 5.99'a ulaştı. Haziran enflasyonuna göre fark yani toplam zam oranı artacak ya da azalacak. Memurlar için Ağustos'ta kurulacak masasında emeklilere ilişkin talepler de masaya yatırılacak. Ayda 361 TL aile yardımı, ikramiye artışı ve her ay enflasyon farkı gibi talepler karara bağlanacak. Peki ve emeklilerinin zammı ne kadar olacak? enflasyon zam oranı ne oldu?

Emekliler için bu yaz hareketli geçiyor. Ramazan Bayramı ikramiyesini cebine koyan, Temmuz'da zam, Ağustos'ta ikinci ikramiyeyi alacak olan emekliler, bir yandan da toplu sözleşmeyi merakla bekliyor. Emekliler gözlerini Temmuz zammına çevirdi. Emeklilerin toplu sözleşmeyle belirlenen 6 aylık zam oranı ve geçmiş 6 aylık enflasyonun farkı maaş zammı olarak ödeniyor. Bu yılın başında memur ve emeklilerine yılın ilk 6 ayı için yüzde 4 zam yapıldı. Bu zamma ilave olarak geçen yıl temmuzda yapılan zam enflasyona yenik düştüğü için yüzde 6.69 oranında da enflasyon farkı ödendi. Peki SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2019 Temmuz zammı ne kadar olacak?

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriSSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2019 Temmuz zammı ne kadar olacak? Memur toplu sözleşme enflasyon zam oranı ne oldu?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri