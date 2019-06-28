Emekliler için bu yaz hareketli geçiyor. Ramazan Bayramı ikramiyesini cebine koyan, Temmuz'da zam, Ağustos'ta ikinci ikramiyeyi alacak olan emekliler, bir yandan da toplu sözleşmeyi merakla bekliyor. Emekliler gözlerini Temmuz zammına çevirdi. Emeklilerin toplu sözleşmeyle belirlenen 6 aylık zam oranı ve geçmiş 6 aylık enflasyonun farkı maaş zammı olarak ödeniyor. Bu yılın başında memur ve emeklilerine yılın ilk 6 ayı için yüzde 4 zam yapıldı. Bu zamma ilave olarak geçen yıl temmuzda yapılan zam enflasyona yenik düştüğü için yüzde 6.69 oranında da enflasyon farkı ödendi. Peki SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2019 Temmuz zammı ne kadar olacak?