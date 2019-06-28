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  • 28.06.2019 15:27
  • Son Güncelleme: 28.06.2019 15:27

ve 'dan flaş dolar hamlesi!

ile arasında karşılıklı ödemelerde dolar yerine inin kullanılmasını öngören bir anlaşma imzalandı. İki ülke, ulusal para birimi kullanımını yaygınlaştırarak 'nin baskı aracı olarak kullandığı doların etkisini kırmayı hedefliyor.

Çin ve Rusya'dan flaş dolar hamlesi!
Maliye Bakanı Anton Siuanov ve Halk Bankası Başkanı Yi Gang, karşılıklı ödemelerde dolar yerine ine geçiş yapmak üzere hükümetler arası bir anlaşma imzaladı.

Haberi geçen Izvestiya gazetesinde, Rusya alt meclisinin Başkanı ile Maliye Bakanlığı arasındaki bildirimlere de yer verildi.

Gazeteye göre, anlaşmaya ilişkin detaylı bilgilerin de yer aldığı bildirimde Finansal Piyasalar Komitesi Başkanı Anatoly Aksakov, bakanlığın ekonomik ortaklarla yapılan anlaşmalarla ''ulusal para birimine'' yoğunlaşma çabalarının ülkenin ekonomik güvenliğini güçlendirmeye yönelik olduğunu belirtti.



Bildiride ayrıca, Rusya ile Çinli işletmeler arasındaki ulusal para birimlerinde ödemeler için yeni mekanizmaların zaten geliştirilme aşamasında olduğu belirtildi.

Moskova yönetimi, 'nin ticari ortaklarına baskı yapmak için dolar silahını kullandığını eleştirerek ülkelerin ticarette ulusal para birimine geçiş yapmaları çağrısında bulunuyor.

Rusya, 2018'de yaptırım dalgalarının ortasında ABD devlet tahvillerindeki varlıklarının çoğunu altına çevirmeye çalıştı.

Ayrıca son yıllarda ticari ortakları ile imza attığı anlaşmaların çoğunu, yerel para birimleri üzerinden imzalama fikrini savundu.

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