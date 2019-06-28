TOKİ kurada ismi çıkmayanlara geri ödeme tarihi belli oldu mu? TOKİ'nin 50 bin sosyal konut projesi kapsamında başvurular alınmış, kura için bekleyiş başlamıştı. Kura çekimi başladı ve son olarak kuralar bugün İstanbul Silivri'de çekildi. Diğer iller için kura çekimleri devam edecek. TOKİ'nin kura çekiminde ismi çıkmayanlara geri ödeme yapılıyor. İsmi çıkmayan vatandaşlar, geri ödemelerin yapılacağı tarihi araştırıyor. Peki, TOKİ paraları ne zaman iade edilecek? 2019 TOKİ kurada ismi çıkmayanlara geri ödeme tarihi belli oldu mu? İşte ayrıntılar....

TOKİ PARALARI NE ZAMAN VERİLECEK? 2019

TOKİ tarafından kuralı ve kurasız olmak üzere konutlar satışa sunuluyor. TOKİ, kuralı olarak çıkardığı konut satışlarında başvuru sahiplerinden belirli miktarda başvuru ücreti alıyor. Kura çekiminin ardından hak kazanamayanlara bu ücret geri ödeniyor. Bu geri ödemelerin tarihleri projeden projeye değişiklik göstermektedir. Geri ödemelerin yapılacağı tarih kıralı satışa sunulan projenin satış duyurusunda bildiriliyor.