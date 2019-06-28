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  • 28.06.2019 12:17
  • Son Güncelleme: 28.06.2019 12:22

? Malulen nasıl olur? Bağkur emeklisi başvuru şartları!

Sağlık nedeniyle emekli olabilmek için gerekli ilk ve en önemli şart, çalışma gücünde en az yüzde 60 kayıp olduğuna dair sağlık kurulu raporu. Bu raporun alınabilmesi için kişilerin bulundukları il yada ilçedeki merkezlerine başvurmaları ve yetkili hastanelere sevk edilmeleri gerekiyor. bünyesinde sigortalı olarak çalışan tüm vatandaşların emekli olabilmesi için belirli miktarlarda prim ödemesi yapmak zorundadırlar. ten önce normal emeklilik için prim ödeme işlemi haricinde lüzumlu görülen yaş sınırını tamamlamış olmaları ve belirli bir süre hizmet süresi geçirmeleri yeterlidir. Peki ?

Erken emekli olma şartları nedir? Malulen erken emeklilik nasıl olur? İşte başvuru şartları! Türkiye'de hem engelli hem de hastalık nedeniyle işgücü kaybına uğramış milyonlarca kişi var. İşte bu kişiler daha düşük primle emekli olabiliyor. Buna 'malülen (sağlık sebebiyle) emeklilik' deniyor. Malulen emekli olabilmek için gerekli ilk ve en önemli şart, çalışma gücünde en az yüzde 60 kayıp olduğuna dair sağlık kurulu raporu. Bu raporun alınabilmesi için kişilerin bulundukları il veya ilçedeki SGK merkezlerine başvurmaları ve yetkili hastanelere sevk edilmeleri gerekiyor. Yani SGK'nın sevki şart. Her engelli, malul sayılmıyor çünkü burada belirleyici olan işgücü kaybının yüzde 60 ve yukarı olması.

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