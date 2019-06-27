Memur ve Emekliye toplu sözleşme müjdesi! Emekli maaşına her ay enflasyon farkı...
Memur ve Emekliye toplu sözleşme müjdesi geldi. Memurlar için Ağustos'ta kurulacak toplu sözleşme masasında emeklilere ilişkin talepler de masaya yatırılacak. Ayda 361 TL aile yardımı, ikramiye artışı ve her ay enflasyon farkı gibi talepler karara bağlanacak. Ağustos'ta memurlar için yapılacak toplu sözleşmede emeklilere ilişkin talepler de karara bağlanacak... Toplu sözleşme zam oranı ne kadar olacak?
27.06.2019 23:13
- Son Güncelleme: 28.06.2019 07:49
EŞ-ÇOCUK DESTEĞİ: Memurların aldıkları aile yardımlarının emekli olduklarında da devam etmesi istenecek. Bu talep sadece memur emeklileri için değil, tüm emekliler için gündeme gelecek. Halen memurlara çalışmayan eş için aylık 278,69, 0-6 yaş çocuk için 65,30, 6 yaş üstü çocuk için 32,65 lira veriliyor.
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