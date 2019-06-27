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Memur ve Emekliye toplu sözleşme müjdesi! Emekli maaşına her ay enflasyon farkı...

Memur ve Emekliye toplu sözleşme müjdesi geldi. Memurlar için Ağustos'ta kurulacak toplu sözleşme masasında emeklilere ilişkin talepler de masaya yatırılacak. Ayda 361 TL aile yardımı, ikramiye artışı ve her ay enflasyon farkı gibi talepler karara bağlanacak. Ağustos'ta memurlar için yapılacak toplu sözleşmede emeklilere ilişkin talepler de karara bağlanacak... Toplu sözleşme zam oranı ne kadar olacak?

27.06.2019 23:13 - Son Güncelleme: 28.06.2019 07:49
Memur ve Emekliye toplu sözleşme müjdesi! Emekli maaşına her ay enflasyon farkı...

Memurlar için Ağustos'ta kurulacak toplu sözleşme masasında emeklilere ilişkin talepler de masaya yatırılacak. Ayda 361 TL aile yardımı, ikramiye artışı ve her ay enflasyon farkı gibi talepler karara bağlanacak.

Memur ve Emekliye toplu sözleşme müjdesi! Emekli maaşına her ay enflasyon farkı...

EMEKLİLER için bu yaz hareketli geçiyor. Ramazan Bayramı ikramiyesini cebine koyan, Temmuz'da zam, Ağustos'ta ikinci ikramiyeyi alacak olan emekliler, bir yandan da toplu sözleşmeyi merakla bekliyor.

Memur ve Emekliye toplu sözleşme müjdesi! Emekli maaşına her ay enflasyon farkı...

Ağustos'ta memurlar için yapılacak toplu sözleşmede emeklilere ilişkin talepler de karara bağlanacak:

Memur ve Emekliye toplu sözleşme müjdesi! Emekli maaşına her ay enflasyon farkı...

4 AYRI ZAM ORANI: Memur emeklileri için 4 ayrı zam oranı belirlenecek. 2020 ve 2021'in Ocak ve Temmuz aylarında yapılacak zam oranlarını emekliler toplu sözleşmeyle öğrenecek.

Memur ve Emekliye toplu sözleşme müjdesi! Emekli maaşına her ay enflasyon farkı...

EŞ-ÇOCUK DESTEĞİ: Memurların aldıkları aile yardımlarının emekli olduklarında da devam etmesi istenecek. Bu talep sadece memur emeklileri için değil, tüm emekliler için gündeme gelecek. Halen memurlara çalışmayan eş için aylık 278,69, 0-6 yaş çocuk için 65,30, 6 yaş üstü çocuk için 32,65 lira veriliyor.

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