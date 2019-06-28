TÜRK Ekonomi Bankası (TEB) emekli maaşını bankaya taşıyanlara bin liraya varan promosyon verecek. Emekliler için özel bir kampanyayı hayata geçiren TEB, bu kapsamda maaşı 999 liraya kadar olanlara 850, binbin 999 lira arasında olanlara 925, 2 bin lira ve üzeri olanlara ise bin lira promosyon verecek. Kampanyadan yararlanmak için en az 1 otomatik fatura ödeme talimatı olması gerekiyor. Ayrıca banka, yakınlarını TEB Emekli Bankacılığı Ailesi'ne katan müşterilerine de 100 lira ödeme yapıyor.
- Ekonomi
- 28.06.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.