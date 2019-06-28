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Emekli maaşını 'e taşıyanlara 1000 TL

emekli maaşını ya taşıyanlara bin liraya varan verecek.

1.000 TL promosyon
TÜRK Ekonomi sı () emekli maaşını bankaya taşıyanlara bin liraya varan verecek. Emekliler için özel bir kampanyayı hayata geçiren TEB, bu kapsamda maaşı 999 liraya kadar olanlara 850, binbin 999 lira arasında olanlara 925, 2 bin lira ve üzeri olanlara ise bin lira promosyon verecek. Kampanyadan yararlanmak için en az 1 otomatik fatura ödeme talimatı olması gerekiyor. Ayrıca banka, yakınlarını TEB Emekli Bankacılığı Ailesi'ne katan müşterilerine de 100 lira ödeme yapıyor.

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