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  • 27.06.2019 14:00
  • Son Güncelleme: 27.06.2019 15:34

Bağkur emekli ve memur maaşı mı, ve kıdem tazminatı son dakika çıktı mı, Meclis'e geldi mi?

Milyonların gözü Meclis'te olacak. Bu bağlamda ve kıdem tazminatı ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Ayrıca , Bağkur ve memurlarda Temmuz ayını bekliyor. Bu önemli konularla ilgili son dakika gelişmelerini haberimizde derledik. 12.5 milyon emekli, 3 milyon memur ile binlerce yaşlı, engelli ve hastasına bakanın gelirleri temmuzda artacak. SSK ve Bağ-Kur’lular mı alırken, memur ve memur emeklilerine fark da yansıtılacak. EYT için Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda konu üzerinde çalışıldığını belirten uzmanlar, "" olarak bilinen yöntemle, meselesinin önemli ölçüde çözüme kavuşturulabileceğini ifade ettiler.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kayıtlarında bulunan emekli Bağ-Kur'lulara verilen maaşlarda sehven oluşan eksiklikleri gidermek için düğmeye bastı. Bu kapsamda, emeklilerin maaş dosyalarının yeniden tarandığı öğrenildi. Türkiye'de emekli maaşı hesabında 3 ayrı formül bulunuyor. En yüksek aylık bağlama oranı 2000 yılına kadar olan çalışmalar için uygulanıyor. Onu, 2000- Eylül 2008 arası izliyor. En düşük aylık bağlama oranı ise Ekim 2008'den sonrası için uygulanıyor. Ekim 2008 sonrasında sigortalılık süresi uzadıkça, özellikle asgari ücret üzerinden prim ödeyenlerin bağlanacak maaşında düşüş yaşanıyor. Peki eksik bağlanan emekli maaşları nasıl artacak işte başvuru şartları

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