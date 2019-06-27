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Emekliye zam+fark! Temmuz zammı emekli maaşlarına nasıl yansıyacak?

Önümüzdeki hafta maaşlarını alacak memur emeklileri, zam oranı için 3 Temmuz'u bekliyor. Tahminler 'yüzde 5 artış + 1.94 enflasyon farkı' oluşacağı yönünde. Ayrıca Temmuz ayında, her ay verilen maaşın yüzde 4'ü oranında verilen ek ödemenin (vergi iadesi) tutarı da yeni aylıktan hesaplanacağı için artacak. En düşük maaş ek ödeme dahil 2 bin 379 lira 59 kuruştan 165,14 lira artışla 2 bin 544 lira 73 kuruşa çıkacak. İşte emeklilerin Temmuz zammı ile ilgili merak ettiği tüm detaylar...

27.06.2019 07:49 - Son Güncelleme: 27.06.2019 07:49
Emekliye zam+fark! Temmuz zammı emekli maaşlarına nasıl yansıyacak?

Emeklilerin Temmuz zammı haftaya belli oluyor.

Emekliye zam+fark! Temmuz zammı emekli maaşlarına nasıl yansıyacak?

Memur emeklileri, yüzde 5'lik toplu sözleşme artışına ilaveten alacağı enflasyon farkını öğrenmek için 3 Temmuz Çarşamba gününü bekliyor.

Emekliye zam+fark! Temmuz zammı emekli maaşlarına nasıl yansıyacak?

Enflasyon farkı oluşması için ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 4'ü aşması gerekiyor.

Emekliye zam+fark! Temmuz zammı emekli maaşlarına nasıl yansıyacak?

Merkez Bankası'nın yaptığı son beklenti anketindeki tahmine göre Ocak-Haziran enflasyonu yüzde 5.94 çıkabilecek.

Emekliye zam+fark! Temmuz zammı emekli maaşlarına nasıl yansıyacak?

Bu durumda memur emeklilerine yüzde 1.94 enflasyon farkı oluşacak.

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