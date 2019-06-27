Milyonlarca emeklinin intibak ile ilgili hayalleri sürerken, maaşları artıracak flaş düzenlemeler gündeme geldi. SGK, gelir farkını azaltacak uygulamaları hayata geçirecek. Maaş hesabında kullanılan 'aylık bağlama oranlarındaki' eşitsizlik giderilecek. Emekli olan milyonlarca vatandaş intibak için yargı sürecini bekliyor. İntibak yasası oldukça merak ediliyor. İntibak yasasına ilişkin henüz resmi bir izahat yapılmadı. Açıklamaya yapıldığında haberimizin içinde bulabilirsiniz. En son yaşanan gelişme ise intibak bekleyen emeklileri üzecek cinsten. 2000 yılı sonrası itibari ile emekli olma hakkı kazanan yurttaşlar 355 liraya kadar çıkan zammın yolunu açacak intibak için bir an önce düzenleme bekliyor. Peki 2019 SGK SSK emekli intibak yasası son dakika çıktı mı? Emekli intibak yasası son durum nedir? Meclis'e geldi mi?