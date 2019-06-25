EYT yasası bir türlü gündemden düşmüyor. Bu bağlamda ise vatandaşların bekleyişi devam ediyor. Emeklilik olmak için günlerini sayan vatandaşlar Erken emeklilik yasasında son durum nedir sorusuna büyük bir merakla yanıt arıyor. Türkiye'nin önemli gündem maddelerinden birisi Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak görülüyor. On binlerce kişi emekli maaşı almak istiyor ancak emekli olamadıkları için 50 ve üzeri yaşlarda çalışmaya mecbur kalıyorlar. Bu bağlamda pek çok özel sektör şirketi yaşı ilerlemiş kişileri işe almak istemiyor ve nitelikli personel istihdam talebinde bulunuyor. Bu nedenle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ise yaşını doldurup emekli olmak istiyor ancak Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasının çıkmaması nedeniyle mağdur ediliyor.