Kıdem tazminatı son dakika açıklaması Kıdem tazminatı şartları neler? Kıdem ve ihbar tazminatı hesaplama
Kıdem tazminatı taban ücretine ilişkin son dakika gelişmesi yaşandı. Milyonlarca işçi için yıllarını verdiği çalışmasına karşılık hakkı olan kıdem tazminatı taban fiyatı 2019 yılında artışı söz konusu oldu. Bu arada işçi ve iş veren arasında uzun yıllardır en büyük problemi teşkil eden kıdem tazminatı ile ilgili yeni bir mahkeme kararı verildi. Bir temizlik işçisi istifa dilekçesi imzaladı, iş veren içinin tazminatını ödemedi. Kıdem tazminatı almak için mücadele veren işçi mahkemenin yolunu tuttu. Mahkeme istifa dilekçesini yok sayarak kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı ödenmesine hükmetti. Bu karar birçok işçi için emsal oldu. Peki kıdem tazminatı taban ücreti ne kadar arttı? Kıdem tazminatını kimler alabilir? Kıdem tazminatı nasıl alınır? Kıdem tazminatı hesaplama, kıdem tazminatı şartları, kıdem tazminatı tavanı nedir?
Bir işçinin iş sözleşmesinin kanunda belirtilen nedenlerle sona ermesi, kıdem tazminatı alabilmesi için yeterli değil. Bunun yanında, aynı işverene bağlı olarak en az 1 yıl çalışmış olma şartı da söz konusu. Yani, bir işçi kanunda sayılan nedenlerle iş sözleşmesi feshedilmiş veya istifa etmiş olsa bile, en az 1 yıldır aynı işverene bağlı olarak çalışmamış ise kıdem tazminatı alamıyor.
İşçiler genel olarak istifa ettiklerinde kıdem tazminatı alamazlar. Ancak bu durumun bazı istisnaları söz konusu. Buna göre; kadın işçiler evlilik tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde istifa ederlerse kıdem tazminatlarını alabilirler. Yine 8 Eylül 1999 ve öncesinde ilk kez sigortalı olan kişiler 15 yıl sigortalılık süresi ve 3 bin 600 gün prim ödeme gün sayısını doldurmuşlarsa, SGK'dan aldıkları yazıyı işverene verdikten sonra istifa ederek kıdem tazminatlarını alabilirler. Erkek işçiler askere giderken istifa ederek kıdem tazminatına hak kazanabilirler. Ancak her üç halde de kıdem tazminatı alınabilmesi için işçinin aynı işverene bağlı olarak en az 1 yıl çalışmış olması gerekir.
Davacının sunduğu bilgi ve belgelerin usul ve yasaya uygun olduğu belirtilen kararda, "İşçinin istifa dilekçesi imzalamasına karşın, aynı iş yerindeki çalışmasının kesintisiz devam ettiği, bu duruma göre işçinin işte kalma baskısı altında istifa dilekçesini imzalamış olduğu anlaşıldığından, işçinin kıdem ve ihbar tazminatına hak kazandığı ve bilirkişinin tazminatına ilişkin yaptığı hesaplamaya itibar olunması gerektiği anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.