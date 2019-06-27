Milyonların gözü Meclis'te olacak. Bu bağlamda EYT ve kıdem tazminatı ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Ayrıca SSK, Bağkur ve memurlarda Temmuz ayını bekliyor. Bu önemli konularla ilgili son dakika gelişmelerini haberimizde derledik. 12.5 milyon emekli, 3 milyon memur ile binlerce yaşlı, engelli ve hastasına bakanın gelirleri temmuzda artacak. SSK ve Bağ-Kur'lular enflasyon zammı alırken, memur ve memur emeklilerine fark da yansıtılacak. EYT için Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda konu üzerinde çalışıldığını belirten uzmanlar, "Finlandiya Modeli" olarak bilinen yöntemle, Emeklilikle Yaşa Takılanlar meselesinin önemli ölçüde çözüme kavuşturulabileceğini ifade ettiler.