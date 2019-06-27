Milyonlarca emeklinin intibak ile ilgili hayalleri sürerken, maaşları artıracak flaş düzenlemeler gündeme geldi. SGK, gelir farkını azaltacak uygulamaları hayata geçirecek. Maaş hesabında kullanılan 'aylık bağlama oranlarındaki' eşitsizlik giderilecek. Emekli olan milyonlarca vatandaş intibak için yargı sürecini bekliyor. İntibak yasası oldukça merak ediliyor. İntibak yasasına ilişkin henüz resmi bir izahat yapılmadı. Açıklamaya yapıldığında haberimizin içinde bulabilirsiniz.