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  • Son Güncelleme: 02.07.2019 13:27

EYT çözülecek mi? Meclis'e geldi mi?

31 Mart 2019 Yerel seçimleri öncesinde gündeme gelmeyen (eyt) yasasının 23 Haziran seçimlerinden sonra ne zaman Meclise geleceği merak ediliyor. Binlerce kişi emekli olamadığı için sigortalı iş arıyor ve yaşını doldurarak emekli olmak istiyor. Ancak kamu kurumlarında istihdam sağlanırken en önemli kriter yaş şartıdır.

EYT yasası bir türlü gündemden düşmüyor. Bu bağlamda ise vatandaşların bekleyişi devam ediyor. Emeklilik olmak için günlerini sayan vatandaşlar Erken emeklilik yasasında son durum nedir sorusuna büyük bir merakla yanıt arıyor. Türkiye'nin önemli gündem maddelerinden birisi Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak görülüyor. On binlerce kişi emekli maaşı almak istiyor ancak emekli olamadıkları için 50 ve üzeri yaşlarda çalışmaya mecbur kalıyorlar.

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