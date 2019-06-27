İmar barışında son günlere girildi. İmar barışı uygulamasından yararlanmak isteyenler 15 Haziran'a kadar başvurularını yaptılar. Başvuru yapamayanlar ise başvuruların uzatılıp, uzatılmayacağını merak ediyor. Konu ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Öte yandan yapı kayıt bedeli ödemesi son başvuru tarihi de en çok aranılanlar arasında. Peki, İmar barışı ne zaman bitiyor? 2019 İmar affı uzatılacak mı? Yapı kayıt bedeli ödeme son gün ne zaman? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

İMAR BARIŞI UZATILACAK MI?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İmar Barışı için başvuru süresi yeniden uzatılmayacak.​

YAPI KAYIT BEDELİ ÖDEME SON GÜN NE ZAMAN?

Yapı kayıt bedelleri ise 30 Haziran'a kadar yatırılabilecek. İmar Barışı, 31 Aralık 2017'den önce inşa edilen imara uygun olamayan kaçak yapıları kapsıyor.