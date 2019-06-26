Döviz kurlarında son dakika... Dolar, ABD merkez bankasının faizlerde sert indirime gideceği beklentisinin hafiflemesiyle gerilediği üç ayın dip seviyelerinden yükselişe geçti. Ancak ABD'de para politikasının gevşemesi gerekeceği şeklindeki yaygın kanı kazanımları sınırladı. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 26 Haziran güncel döviz kurları...
EURO VE DOLAR NE KADAR?
DOLAR
Alış: 5,7878
Satış: 5,7926
EURO
Alış: 6,5806
Satış: 6,5853
İşlemciler yatırımcıların haftanın geri kalanında ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasında hafta sonundaki G20 zirvesi sırasında yapılacak görüşmeye odaklanacaklarını, görüşme öncesinde piyasada hareketlilik beklemediklerini ifade ettiler.
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