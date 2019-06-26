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  • 26.06.2019 09:26
  • Son Güncelleme: 26.06.2019 09:26

son dakika! 26 Haziran ve ne kadar oldu? Güncel döviz kurları

... , FED'in faizlerde sert indirime gideceği beklentisinin hafiflemesiyle üç ayın dip seviyelerinden yönünü yukarı çevirdi. Dolar endeksi dün üç ayın dip seviyesi olan 95.843'e yaklaştıktan sonra bugün yüzde 0.2 artıda 96.176'da bulunuyor. Peki, bugün ve , kaç TL oldu? İşte 26 Haziran güncel döviz kurları...

Dolarda son durum

Döviz kurlarında son dakika... Dolar, ABD merkez bankasının faizlerde sert indirime gideceği beklentisinin hafiflemesiyle gerilediği üç ayın dip seviyelerinden yükselişe geçti. Ancak ABD'de para politikasının gevşemesi gerekeceği şeklindeki yaygın kanı kazanımları sınırladı. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 26 Haziran güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

DOLAR
Alış: 5,7878
Satış: 5,7926

EURO
Alış: 6,5806
Satış: 6,5853

İşlemciler yatırımcıların haftanın geri kalanında ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasında hafta sonundaki G20 zirvesi sırasında yapılacak görüşmeye odaklanacaklarını, görüşme öncesinde piyasada hareketlilik beklemediklerini ifade ettiler.

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