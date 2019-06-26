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  • 26.06.2019 09:35
  • Son Güncelleme: 26.06.2019 09:35

nda son dakika gelişmesi! 26 Haziran , gram, çeyrek, fiyatı

dalgalı seyrini sürdürüyor. Altı ayın zirvesini gören altın, FED'in faizlerde sert indirime gideceği beklentisinin hafiflemesiyle yüzde 1'in üzerinde değer yitirdi. Güncel altın fiyatları yatırımcıların gündeminde. Peki, bugün , , ve fiyatları ne kadar?

Altın dün altı yılın zirvesini gördükten sonra Fed'in yüklü faiz indirimi beklentilerini hafifleten açıklamalarının etkisiyle yüzde 1'in üzerinde değer yitirdi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün 1,438.63 dolar ile 14 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyeyi gördükten sonra bugün yüzde 1.2 düşüşle 1,405.6 dolara geriledi. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 26 Haziran canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

26 Haziran tarihli canlı altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI
262,35
262,40

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