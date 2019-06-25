TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilir? Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) 50 bin yeni sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'da 5 projede dar ve orta gelirli vatandaşlar için talep toplanan 6 bin 300 konut için kura çekimi yarın başlayacak. İlk olarak İstanbul Başakşehir Kayabaşı'nda 2+1 2.338 ve 3+1 2.129 toplam 4467 konut için kuralar yapılacak. Peki, TOKİ İstanbul kuraları saat kaçta başlayacak? Başakşehir Kayabaşı TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte konu ile ilgili detaylar...

TOKİ İSTANBUL KURALARI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

TOKİ Başakşehir Kayabaşı kuraları 26-27 Haziran'da gerçekleştirilecek. Kura çekilişi saat 10.00'da başlayacak.

Kura çekilişi, İstanbul Fatih'te bulunan Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapılacak.

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Kura sonuçları, TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden öğrenilebilecek.