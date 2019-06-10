GaleriEkonomi

Emekliye en az 142 lira zam, 2 bin 522 lira maaş! Temmuz zamlı emekli maaşları ne kadar olacak?

Emekli maaşlarına yapılacak olan Temmuz zammı yaklaşıyor. Zam oranlarında enflasyon belirleyici olduğundan, emekliler heyecanla bekliyor. Temmuz ayında yüzde 5 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark alacak memur emeklilerine, şimdiden çifte zam göründü. 5 aylık enflasyona göre, memur emeklilerine yüzde 0.99 enflasyon farkı oluştu, zam yüzde 5.99'a ulaştı. Peki emekli maaşlarına yapılacak Temmuz zammı ile birlikte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin güncel emekli maaşı ne kadar olacak? İşte milyonlarca emeklinin merak ettiği o detaylar...

10.06.2019 07:53 - Son Güncelleme: 10.06.2019 07:53
Emekliye en az 142 lira zam, 2 bin 522 lira maaş! Temmuz zamlı emekli maaşları ne kadar olacak?

Emeklilerin Temmuz zammı yaklaşıyor. Zam oranlarında enflasyon belirleyici olduğundan, emekliler heyecanla bekliyor.

Emekliye en az 142 lira zam, 2 bin 522 lira maaş! Temmuz zamlı emekli maaşları ne kadar olacak?

Ancak şimdiden ipuçları geliyor.

Emekliye en az 142 lira zam, 2 bin 522 lira maaş! Temmuz zamlı emekli maaşları ne kadar olacak?

Temmuz'da yüzde 5 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark alacak memur emeklilerine, şimdiden çifte zam göründü.

Emekliye en az 142 lira zam, 2 bin 522 lira maaş! Temmuz zamlı emekli maaşları ne kadar olacak?

5 aylık enflasyona göre, memur emeklilerine yüzde 0.99 enflasyon farkı oluştu, zam yüzde 5.99'a ulaştı.

Emekliye en az 142 lira zam, 2 bin 522 lira maaş! Temmuz zamlı emekli maaşları ne kadar olacak?

YÜZDE 7.7'YE ÇIKABİLİR
Böylece en düşük aylıkta 142,54 lira artış oluştu.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Emekliye ek ödeme müjdesi! İki katına çıkarılacak
Emekliye ek ödeme müjdesi! İki katına çıkarılacak